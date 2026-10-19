От 1 до 2 очередей в регионах: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 октября

В Украине 20 октября с 06:00 до 23:59 будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии для всех категорий потребителей. В некоторых регионах свет будут отключать в объеме от одной до двух очередей из-за российских атак.

Согласно сообщению компании "Укрэнерго", ограничения вводятся из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате массированных ударов со стороны России. Графики ограничения мощности для бизнеса и предприятий охватят все без исключения регионы страны.

Как будут отключать электричество потребителям?

Почасовые отключения будут действовать для всех категорий абонентов в определенных областях, а объем ограничений будет варьироваться в зависимости от нагрузки на сеть.

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины;

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) в части областей.

Энергетики предупреждают, что точное расписание и объем очередей определяют местные операторы распределения.

Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе,

– подчеркнули энергетики.

Также в энергокомпании обратили внимание на важность контролируемого потребления в часы, когда питание восстанавливается.

Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!

– призвали специалисты.

Массированные атаки на энергетику

Как уже сообщалось на нашем сайте, только за предыдущую неделю российские силы совершили десятки прицельных ударов по объектам энергетического и нефтегазового комплекса в разных областях Украины.

В частности, повреждения получили энергообъекты в Винницкой, Житомирской, Одесской и Хмельнитчине.