В каких регионах Украины и надолго ли будут отключать свет 22 октября

В некоторых областях Украины 22 октября будут вынужденно действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут введены из-за последствий ударов России по энергообъектам.

Согласно сообщению Укрэнерго, ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59.

Графики снова действуют в регионах

В этот промежуток времени будут действовать меры по ограничению мощности для промышленности.

Почасовые обесточивания в объеме от 1 до 2 очередей охватят потребителей в части областей страны. Энергетики предостерегают, что ситуация может изменяться в результате российских атак.

Точное расписание и объемы применения очередей украинцам советуют проверять на официальных страницах местных облэнерго.

Когда свет появляется по графику – пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!

– призывали в компании.

Напомним, энергосистема терпит повреждения в результате российских ударов. Так, днем ​​21 октября агрессор нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре. В результате вражеской атаки в городе и области возникли проблемы с электроснабжением – свет исчез более 30 тысяч жителей Павлоградского и Синельниковского районов, а также города Самар.