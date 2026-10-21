Згідно з повідомленням Укренерго, обмеження триватимуть з 06:00 до 23:59.

Графіки знову діють у регіонах

У цей проміжок часу діятимуть заходи обмеження потужності для промисловості.

Погодинні знеструмлення обсягом від 1 до 2 черг охоплять споживачів у частині областей країни. Енергетики застерігають, що ситуація може змінюватися внаслідок російських атак.

Точний розклад та обсяги застосування черг українцям радять перевіряти на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!

– закликали в компанії.

Нагадаємо, енергосистема зазнає пошкоджень внаслідок російських ударів. Так, вдень 21 жовтня агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури в Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки в місті та області виникли проблеми з електропостачанням – світло зникло у понад 30 тисяч жителів Павлоградського й Синельниківського районів, а також міста Самар.