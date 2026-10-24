Как будут отключать свет в Украине 25 октября
В Украине 25 октября в некоторых областях вводятся графики погодинных отключений электроэнергии. Ограничения будут введены из-за последствий массированных российских атак.
Об ограничениях на потребление сообщили в Укрэнерго.
Как будут отключать свет
В некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления:
- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности,
- 07:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Энергетики сообщили, что в течение дня объем отключений для населения будет колебаться от 1 до 2 черг.
Впрочем, ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от оперативной обстановки и угрозы новых обстрелов.
Гражданам рекомендуется следить за обновлениями и точными расписаниями отключений на официальных ресурсах местных операторов систем распределения. Также специалисты призывают экономно расходовать электроэнергию в часы, когда питание восстанавливается по графику.
Напомним, что Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре в различных регионах Украины. В частности, днем 24 октября Россия нанесла удар по объектамв Днепре и Запорожье.
Также в этот день пострадал гражданский объект в Сумской области – животноводческая ферма.