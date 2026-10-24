Як вимикатимуть світло в Україні 25 жовтня

Про заходи обмеження споживання повідомили в Укренерго.

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У частині областей України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання:

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості,

07:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Енергетики повідомили, що впродовж дня обсяг відключень для населення коливатиметься від 1 до 2 черг.

Утім, ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від оперативної обстановки та загрози нових обстрілів.

Громадянам радять стежити за оновленнями та точними розкладами відключень на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу. Також фахівці закликають ощадливо споживати електроенергію в години, коли живлення відновлюється за графіком.

Нагадаємо, що Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі в різних регіонах України. Зокрема, вдень 24 жовтня Росія вдарила по об'єктах Дніпра та Запоріжжя.

Також цього дня постраждав цивільний об'єкт на Сумщині – тваринна ферма.