В Украине 11 октября будут действовать графики отключения света

Россия продолжает избивать по украинской энергетической системе. Поэтому в воскресенье, 11 октября, в части регионов Украины будут применяться меры ограничения электропотребления.

Изменения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленности и бизнеса. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Что известно о графиках отключений?

Для промышленных предприятий и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 15:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей с 16:00 до 23:59 будут применяться графики почасовых отключений. Объем ограничений составит от 0,5 до 1,5 очереди в зависимости от региона.

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты,

– написали в Укрэнерго.

Энергетики отмечают, что вследствие возможных новых обстрелов ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Гражданам рекомендуется внимательно следить за сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в своих областях.

Также потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в часы, когда свет подается по графику.

Энергетический эксперт, профессор Полтавской политехники Станислав Игнатьев в эфире 24 Канала рассказал, что российские войска изменили подход к обстрелам энергетических объектов. Страна-агрессорка атакует подстанции и линии электропередач и распределения, чтобы вызвать проблемы в конкретных регионах.