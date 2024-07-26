В ДТЭК показали новые графики света в Киеве: отключение сместят на один час
Источник:ДТЕК
С 27 июля в Киеве графики отключений электроэнергии сместят на один час для равномерной нагрузки на энергосистему.
Об этом сообщает ДТЭК. В компании объясняют: если у пользователей отключение начиналось в 9:00, то с завтрашнего дня начнется в 10:00.
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"Благодаря обновлению отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час. Это решение принято по просьбе Укрэнерго, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему", – отметили в ДТЭК.
Обновленные графики отключения света по Киеву
Графики так же имеют 6 групп, и по-прежнему состоят из 3 категорий:
- Белая зона – свет есть
- Серая зона – света нет
- Светло-серая зона – возможны отключения
Заметим, что 26 июля "Укрэнерго" увеличило объем ограничений потребления света из-за экстренной поставки излишков электроэнергии из энергосистемы Польши.