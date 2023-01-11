Отключение света в Украине 11 января: графики и перечень городов

В Украине применяют стабилизационные отключения света из-за нехватки мощностей в электросети. Кое-где могут прибегать и к аварийным отключениям.

Какая ситуация со светом 11 января – читайте в материале 24 Канала.

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В Киеве внедрили графики отключений света

В настоящее время в столице применяются стабилизационные графики. Ознакомиться с графиком можно здесь.

Накануне генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что объемы потребления электроэнергии в столице выросли. Это может влиять на отключение света.

По словам Коваленко, говорится о не только о серых, но и светло-серых зонах графика. Напомним, что в графике белый цвет гарантирует свет, серый – отсутствие снабжения электроэнергией, а светло-серый – возможное отключение.

Свет в Ровенской области

Графики отключений электроэнергии 11 января:

Что со светом в Хмельницкой области

График отключений света в Хмельницкой области 11 января:

7:00-11:00 – IV очередь;

11:00-15:00 – ІІІ очередь;

15:00-19:00 – ІІ очередь;

19:00-23:00 – И очередь;

23:00-03:00 – IV очередь;

3:00-7:00 – ІІІ очередь.

Если величина нагрузки увеличится, могут быть одновременные отключения 2 очередей.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.

В Винницкой области действуют графики

График почасового отключения электроэнергии на 11 января:

1 очередь, время обесточивания: 00:00-01:00, 03:00-05:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь, время обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 очередь, время обесточивания: 01:00-03:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

График отключения света в Запорожской области



Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"

Свет в Ивано-Франковской области

1 очередь

Подочереди 1.1,1.2

С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 – возможны отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3,1.4

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1,2.2

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 2.3, 2.4

С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 10:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 3.3, 3.4

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 08:00 до 09:00, с 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 – возможные отключения

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 15:00 до 19:00. С 19:00 до 20:00 – возможные отключения

В Николаевской области могут выключить свет

Как сообщили в "Николаевоблэнерго", шквальный ветер на территории региона 11 января вызвал обрывы линий. Из-за этого возможны аварийные и экстренные отключения.

Отключение электроэнергии в Сумской области

В Сумской области, дополнительного к графикам почасовых отключений, введены аварийные ограничения, по распоряжению Укрэнерго. Это связано со значительным превышением текущего потребления электроэнергии выше лимита, сообщили в "Сумыоблэнерго".

В Черновцах будут действовать графики

Для Черновцов и области сформирован график почасовых отключений на 11 января. В связи с увеличением потребления электричества для Черновицкой области снизили лимиты потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими днями.

Так, электричество буковинцам будут выключать несколько раз по 3 – 4 часа.



Отключение света в Черновцах / "Черновцыоблэнерго"

Будет ли свет на Волыни

Укрэнерго установило лимит потребления электрической энергии на территории Волынской области на 11 января с 00:00 до 24:00. Ознакомиться с графиками можно по ссылке.

Электроэнергия на Днепропетровщине

Днепропетровская область возвращается к стабилизационным графикам. Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Как будут выключать свет на Полтавщине

На территории Полтавы и области 11 января будет применен график почасового отключения.

Так, жителям Полтавщины энергетики будут отключать по одной очереди. Без света каждая будет по два часа, с электроснабжением – четыре часа.

С перечнем населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке. График отключений на январь – здесь.

В Кировоградской области – аварийные выключения

По всей Кировоградской области действуют аварийные отключения с 07:30 11 января. Это необходимый шаг, чтобы избежать перегрузки сетей и сбалансировать энергосистему.

Этот график вводится в экстренном порядке, поэтому предварительно обнародовать его невозможно.

Графики почасовых отключений пока не действуют.

В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения

Напомним, что Укрэнерго распределило дневные и ночные лимиты потребления для всех областей. Однако во многих регионах эти лимиты превышены, поэтому пришлось применить аварийные отключения.