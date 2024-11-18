В Киеве и областях обновили графики отключений: объяснение ДТЭК

Вечером 18 ноября сообщили, что в нескольких регионах адаптируют графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме Украины. В частности, речь идет о столице, Киевской и Днепропетровской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Киев, Киевщина, Днепропетровщина: адаптируем графики отключений к ежедневным изменениям в энергосистеме,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Там объяснили, что график будет состоять из 2 зон, а именно светлой и темной.

Светлая зона означает, что электричество есть. Темная зона указывает на то, что свет отсутствует.

В ДТЭК указали, что график отключений они будут публиковать ежедневно, что позволит более точно планировать свое время на день.

Там также отметили, что старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте вашего оператора системы распределения. Их можно будет использовать, если они для вас более привычны.