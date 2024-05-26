Будут ли выключать свет 27 мая: в Укрэнерго дали ответ

В Укрэнерго сообщили, что 27 мая во всех регионах Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. При превышении этих лимитов могут быть применены графики почасовых отключений.

Вследствие регулярных российских атак на энергосистему Украины крупные тепловые и гидроэлектростанции не могут производить необходимое количество электроэнергии.

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Когда будут действовать графики

В понедельник, 27 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать лимиты на потребление. Их будут применять во всех регионах Украины с 6:00 до 24:00.

При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений,

– добавляют в Укрэнерго.

Стоит отметить, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Несмотря на потепление в Украине, значительно уменьшилась потребность потребителей в электроэнергии. Впрочем, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что полностью избежать отключений света летом пока не удастся.

Сейчас дефицит энергомощностей в Украине достиг 8 гигаватт, а потери в результате обстрелов превысили 1 миллиард гривен.

Подробнее об отключении света, а также графики стабилизационных отключений для каждой из областей Украины – читайте в материале.

Что сейчас происходит в энергосистеме Украины