Будут ли выключать свет 30 мая: в Укрэнерго дали ответ

Из-за дефицита в энергосистеме в Украине начали действовать графики отключения света. В Укрэнерго вечером, 29 мая, сообщили относительно того, будут ли ограничения в потреблении электроэнергии на следующий день, 30 мая.

По состоянию на эту минуту есть положительные новости относительно отключений. Однако ситуация может измениться в любой момент измениться. Поэтому, энергетики советуют использовать свет экономно, потому что энергосистеме крайне трудно.

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Будут ли применять графики отключений 30 мая

Как сообщили украинцам в Укрэнерго, в течение 30 мая отключения по территории нашего государства пока не прогнозируют. В то же время там добавили что в случае изменения ситуации в энергосистеме надо будет ввести ограничения.

Будут ли выключать свет 30 мая / Фото Укрэнерго

При необходимости эту информацию также сообщат отдельно.

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Заметим, что ввиду потепления в Украине, значительно уменьшилась потребность потребителей в электроэнергии. Впрочем, председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что полностью избежать отключений света летом пока не удастся.

Сколько еще будут применять графики отключения света

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что из-за масштабных повреждений энергетикам не удастся быстро восстановить поврежденные объекты генерации. По его словам, иногда ликвидация последствий и восстановление повреждений могут длиться около 10 месяцев. Важным условием является наличие достаточного количества средств на работу и новое оборудование.

Также ранее уже неоднократно были случаи, когда российские захватчики наносили повторный удар по объектам, которые атаковали накануне. Поэтому, отключения электроэнергии будут продолжаться до того момента, пока удастся восстановить генерацию.

Отключение света в Украине: главное