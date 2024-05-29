Станом на цю хвилину є позитивні новини стосовно вимкнень. Однак ситуація може змінитися у будь-який момент змінитися. Тому, енергетики радять використовувати світло ощадливо, бо енергосистемі вкрай важко.

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Чи будуть застосовувати графіки відключень 30 травня

Як повідомили українцям в Укренерго, протягом 30 травня відключення по території нашої держави поки не прогнозують. Водночас там додали що у разі змінення ситуації в енергосистемі, то треба буде ввести обмеження.

Чи вимикатимуть світло 30 травня / Фото Укренерго

За потреби цю інформацію також повідомлять окремо.

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Зауважимо, що зважаючи на потепління в Україні, значно зменшилася потреба споживачів у електроенергії. Втім, голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що повністю уникнути відключень світла влітку поки не вдасться.

Скільки ще застосовуватимуть графіки відключення світла

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що через масштабні пошкодження енергетикам не вдасться швидко відновити пошкоджені об'єкти генерації. За його словами, іноді ліквідація наслідків та відновлення пошкоджень можуть тривати близько 10 місяців. Важливою умовою є наявність достатньої кількості коштів на роботу та нове обладнання.

Також раніше вже неодноразово були випадки, коли російські загарбники завдавали повторного удару по об'єктах, які атакували напередодні. Тому, відключення електроенергії триватимуть до того моменту, поки вдасться відновити генерацію.

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