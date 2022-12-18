Графики отключения света в Украине 18 декабря: как и когда будут выключать электроэнергию

Украинская энергосистема перенесла уже 9 массированную атаку России, однако продолжает работать. Чтобы стабилизировать ситуацию, в Украине продолжаются вынужденные отключения света. Как будут выключать свет 18 декабря – читайте дальше.

Предыдущая массированная атака России состоялась в пятницу, 16 декабря, пишет 24 канал. Оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, большинство из которых летели в Киев. Именно столица больше всего пострадала от обстрела.

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В Киеве экстренные отключения

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что в Киеве по состоянию на утро 18 декабря из-за ракетной атаки продолжаются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действуют.

Также сложная ситуация остается в Киевской области. Накануне глава Киевской ОВ Алексей Кулеба информировал, что 50% области до сих пор без света. Поэтому экстренные отключения также действуют в области.

Начальник КГГА Сергей Попко рассказал, что пока рано ожидать плановых отключений света.

Сложная ситуация в Одессе

Из-за российской террористической атаки в Одессе и области дейстуют аварийные отключения света.

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что на следующей неделе будет введен новый график стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме.

Обновленный график позволит потребителям в Одесской области ориентироваться, когда в их домах стабильно будет электроэнергия и когда она точно будет отключена.

Обновленный график будет состоять из 3 категорий:

свет есть – периоды, когда будет гарантировано наличие света;

света нет – периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему;

возможные отключения – периоды, когда отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Экстренные отключения в Днепре

В Днепре и области по состоянию на утро 18 декабря действуют экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Отметим, что 17 декабря в Днепре не работали пять котельных, обеспечивающих теплом 189 жилых домов, 10 учебных заведений и три лечебных заведения.

Сообщалось, что в энергосистеме района дефицит 4 тысячи мегаватт.

Отключение света во Львове

Львовские энергетики сформировали график подачи электроэнергии для потребителей. Электроэнергия подается дважды в сутки по четыре часа (итого – 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают.

Группы отключения света во Львове / Фото Львовобленерго

Новый график в Харькове

"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света в Харьковской области. В графике почасовых отключений – 12 очередей:

1 очередь 18:00 – 21:00;

2 очередь 19:00 – 22:00;

3 очередь 07:00 – 10:00;

4 очередь 08:00 – 11:00;

5 очередь 09:00 – 12:00;

6 очередь 10:00 – 13:00;

7 очередь 11:00 – 14:00;

8 очередь 12:00 – 15:00;

9 очередь 13:00 – 16:00;

10 очередь 14:00 – 17:00;

11 очередь 15:00 – 18:00;

12 очередь 17:00 – 20:00.

Отключение в Виннице

В Винницкой области 18 декабря будут выключать свет почасово. Там сформировано три очереди:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Очередность плановых отключений можно посмотреть здесь.

Какая ситуация на Прикарпатье

На Прикарпатье Диспетчером Укрэнерго доведен ночной лимит в объеме 198,42 МВт, что больше на 20%, а дневной 274,43 МВт, что больше на 12% от лимита предыдущих суток.

Если лимиты не будут меняться в течение суток, а потребление будет экономным, то в Прикарпатье удастся пройти сутки по схеме 4х4.

Всего в Прикарпатье есть 3 очереди. Узнать подробный график отключений электроэнергии можно по этой ссылке.

Как выключают свет в Сумах

В Сумыоблэнерго сообщили, что 18 декабря по Сумам и области применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Такие графики имеют три очереди:

1 очередь – 08:00–10:00; 14:00–16:00; 20:00–22:00,

2 очередь – 10:00–12:00; 16:00–18:00; 22:00–24:00,

3 очередь – 12:00–14:00; 18:00–20:00.



Группы отключения света в Сумах и области / Фото Сумыоблэнерго

Стабилизационные отключения в Запорожье

В Запорожье по графику почасовые стабилизационные отключения начались в 00:00 со второй очереди. Всего в Запорожье и области 3 очереди.

Примерная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с возможной небольшой задержкой.

В Запорожьеоблэнерго предупредили, что 18 декабря возможны ввод также аварийных стабилизационных и экстренных стабилизационных отключений электроэнергии.



Отключение света в Запорожье / Фото Запорожьеоблэнерго

Отключение света в Ровно

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры в энергосистеме Украины и Ровенской области сохраняется дефицит мощности. В Ровнооблэнерго согласно доказанным величинам мощности разработали графики стабилизационных отключений.

Графики отключений электроэнергии в Ровно доступны по этой ссылке. Найти графики почасового отключения электроэнергии потребителей в общинах области можно здесь.

Графики отключения в Хмельницкой области

В Хмельницком и области продолжают действовать 4 очереди отключений света:

7:00-11:00 – IV очередь;

11:00-15:00 – ІІІ очередь;

15:00-19:00 – II очередь;

19:00-23:00 – И очередь;

23:00-3:00 – IV очередь;

3:00-7:00 – ІІІ очередь.



Графики отключения света на Хмельнитчине / Фото Хмельницкоблэнерго