Укрэнерго предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителям в этих регионах. Введены в действие графики почасовых отключений.

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Где не будет света сегодня:

в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасский Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской области.

Важно! Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

В Полтавской области будет действовать три очереди

На территории Полтавской области график почасовых отключений электроэнергии применят почасово – с 6:00 до 22:00.

В графике – три очереди отключений. Он содержит перечень населенных пунктов, улиц и период, когда могут отключить электричество. Переключение очередей длится от 20 до 40 минут.

Обратите внимание! График, где указаны улицы, дополнен номерами домов, чтобы потребители лучше понимали, к какой очереди принадлежит именно их жилье. Просмотреть дополненный график можно по ссылке. График отключений очередей остается без изменений, его можно просмотреть здесь.



График отключения света в Полтавской области / Документ Дмитрий Лунин

График отключений в Черкасской области

В Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений. Вот график отключений по очереди ГПО на ноябрь 2022 года:

В Житомире будет действовать старый график отключений света

Житомироблэнерго вчера обнародовало список учреждений, ОСМД, ФЛП и предприятий, в которых будут отключать электроэнергию, он актуален и сегодня.





График отключений света в Житомирской области / Документ Житомироблэнерго

Где найти графики отключения света

Графики отключения света обнародуют местные власти и распределительные компании. Сайты облэнерго можно найти в соцсетях Укрэнерго по этой ссылке.

Также с графиками отключений можно ознакомиться здесь:

график отключений электроэнергии в Киевской области;

график отключений электроэнергии в Черниговской области;

график отключений электроэнергии в Сумской области;

график отключений электроэнергии в Харьковской области;

Как действовать при отключении света / Инфографика 24 канала

Отключение света в Украине: главное

После массированных обстрелов энергетической инфраструктуры камикадзе и ракетами повреждено около 40% энергетической инфраструктуры нашего государства.

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что тотальный блэкаут нам не угрожает.

Ранее глава Киевской ОВ Алексей Кулеба отметил, что в области может произойти полное отключение электроэнергии, если Россия будет продолжать ракетные обстрелы энергосистемы.

Регионы готовятся к возможным отключениям света, устанавливают пункты обогрева. В частности туда привозят и генераторы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мы можем быть без света или газа, пищи или воды, но без россиян.

Главный разведчик украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Кремль использует зиму как оружие, чтобы деморализовать людей. Однако украинцы остаются сильными, вопреки жестоким действиям российских захватчиков.