Укренерго надало операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у цих регіонах. Введено в дію графіки погодинних відключень.

Увага Київ планує тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі, – NYT

Де не буде світла сьогодні:

у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Важливо! Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

На Полтавщині діятиме три черги

На території Полтавської області графік погодинних відключень електроенергії застосують погодинно – з 6:00 до 22:00.

У графіку – три черги відключень. Він містить перелік населених пунктів, вулиць та період, коли можуть вимкнути електрику. Перемикання черг триває від 20 до 40 хвилин.

Зверніть увагу! Графік, де вказані вулиці, доповнений номерами будинків, щоб споживачі краще розуміли, до якої черги належить саме їхнє помешкання. Переглянути доповнений графік можна за посиланням. Графік вимкнень черг залишається без змін, його переглянути можна тут.



Графік відключень світла у Полтавській області / Документ Дмитро Лунін

Графік відключень на Черкащині

У Черкаській області діятимуть графіки погодинних відключень. Ось графік вимкнень по чергах ГПВ на листопад 2022 року:

У Житомирі діятиме старий графік відключень світла

Житомиробленерго вчора оприлюднило список установ, ОСББ, ФОПів та підприємств, в яких відключатимуть електроенергію, він актуальний і сьогодні.





Графік відключень світла на Житомирщині / Документ Житомиробленерго

На Сумщині тривають графіки погодинних відключень

6 листопада на території Сумської області застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Погодинні знеструмлення, на відміну від аварійних, плануються завчасно, тому АТ "Сумиобленерго" має можливість повідомляти про них заздалегідь.

Дізнатися про знеструмлення за своєю адресою мешканці Сум та Сумської області зможуть в особистому кабінеті "E-Svitlo".



Як вимикатимуть світло на Сумщині / Фото Дмитра Живицького

Де знайти графіки відключення світла

Графіки відключення світла оприлюднюють місцева влада та розподільчі компанії. Сайти обленерго можна знайти у соцмережах Укренерго за цим посиланням.

Також з графіками відключень можна ознайомитись тут:

графік відключень електроенергії в Київській області;

графік відключень електроенергії в Чернігівській області;

графік відключень електроенергії в Сумській області;

графік відключень електроенергії в Харківській області;

Як діяти під час відключення світла / Інфографіка 24 каналу

Відключення світла в Україні: головне

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Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що тотальний блекаут нам не загрожує.

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Головний розвідник української розвідки Кирило Буданов вважає, що Кремль використовує зиму, як зброю, аби деморалізувати людей. Однак, українці залишаються сильними, всупереч жорстоким діям російських загарбників.