В одной из областей отменили дневные графики отключений света: как это возможно

В Кировоградской области отменили графики отключения света. В компании объяснили, что говорится об отмене только в дневное время суток.

В частности, отключения электричества не будут применяться с 12 часов 1 февраля. В "Кировоградоблэнерго" объяснили, благодаря чему у жителей будет бесперебойный свет в течение этого дня.

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Почему в Кировоградской области в течение дня будет светло

Из-за солнечной погоды 01 февраля 2023 года получаем значительную генерацию от солнечных электростанций,

– рассказали в компании.

Именно благодаря этому с 12:00 1 февраля по всей Кировоградской области отменили графики отключений в дневное время.

Следует отметить, что в Кропивницком и всей Кировоградской области обычно, как и на всей территории Украины, действуют плановые и аварийные (в случае превышения лимитов, предоставленных Укрэнерго на сутки) отключения света.

Людей также призывают экономить электричество из-за значительного дефицита мощности.

Какая ситуация со светом в Украине

С 10 октября 2022 года Россия нанесла 13 ракетных ударов и 15 раз атаковала дронами наши объекты критической инфраструктуры.

Наши энергетики делают все, чтобы в домах жителей было светло. Однако объясняют, что с каждым разом восстановление становится все более сложным и длится дольше.

По состоянию на 1 февраля украинские энергетики восстанавливают объекты энергетической инфраструктуры, поврежденные во время последней массированной атаки 26 января.

Какие графики отключений действуют в разных регионах Украины читайте за ссылкой.