Во Львове могут измениться очереди отключений: как узнать об обновлении
- ЧАО "Львовоблэнерго" обновило график почасовых отключений электроэнергии в соответствии с новыми требованиями Кабмина.
- Потребители могут проверить свою очередь отключений на сайте "Львовоблэнерго" или через мобильные приложения и чат-боты.
ЧАО "Львовоблэнерго" сообщило, что обновило график почасовых отключений электроэнергии. Изменения связаны, в частности, с обновленными требованиями к применению ГПВ, которые внес Кабмин.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.
Что известно об изменениях ГПВ во Львове?
ЧАО "Львовоблэнерго" пересмотрело графики почасовых отключений света. Отмечается, что решение приняли в соответствии с требованиями Инструкции по составлению и применению ГПВ, а также с учетом изменений, внесенных Постановлением Кабмина №1744 от 24.12.2025 в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.
Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений,
– сообщили специалисты.
В компании отметили, что потребителей будут информировать о действующих очереди отключений через адресные сообщения в онлайн-сервисах.
Как узнать новые очереди ГПВ?
Как сообщили в ведомстве, отдельно проверить свою очередь отключений можно на таких ресурсах:
на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света",
в мобильном приложении КомКом,
- В чат-ботах: "Львовоблэнерго" в Viber и Telegram (для бытовых потребителей),
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber и Telegram (для юридических потребителей).
Что произошло со светом во Львове?
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, из-за решения Правительства об изменении подхода к определению критичности предприятий в городе остались без электроснабжения часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.
Там отключили тяговые подстанции, что привело к остановке троллейбусов и ограничению движения трамваев. Сейчас для решения ситуации увеличили количество автобусов.