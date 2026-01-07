Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.

Що відомо про зміни ГПВ у Львові?

ПрАТ "Львівобленерго" переглянуло графіки погодинних відключень світла. Зазначається, що рішення ухвалили відповідно до вимог Інструкції зі складання та застосування ГПВ, а також з урахуванням змін, внесених Постановою Кабміну №1744 від 24.12.2025 до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

Внаслідок оновлення графіків за деякими адресами може змінитися черга відключень,

– повідомили фахівці.

У компанії зазначили, що споживачів інформуватимуть про діючі черги відключень через адресні повідомлення в онлайн-сервісах.

Як дізнатись нові черги ГПВ?

Як повідомили у відомстві, окремо перевірити свою чергу відключень можна на таких ресурсах:

на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла",

у мобільному застосунку КомКом,

У чат-ботах: "Львівобленерго" у Viber та Telegram (для побутових споживачів),

"Львівобленерго Бізнес" у Viber та Telegram (для юридичних споживачів).

Що сталось зі світлом у Львові?