Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівобленерго.
Дивіться також З цієї ночі у Львові без світла частина лікарень і весь комунальний електротранспорт, – Садовий
Що відомо про зміни ГПВ у Львові?
ПрАТ "Львівобленерго" переглянуло графіки погодинних відключень світла. Зазначається, що рішення ухвалили відповідно до вимог Інструкції зі складання та застосування ГПВ, а також з урахуванням змін, внесених Постановою Кабміну №1744 від 24.12.2025 до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.
Внаслідок оновлення графіків за деякими адресами може змінитися черга відключень,
– повідомили фахівці.
У компанії зазначили, що споживачів інформуватимуть про діючі черги відключень через адресні повідомлення в онлайн-сервісах.
Як дізнатись нові черги ГПВ?
Як повідомили у відомстві, окремо перевірити свою чергу відключень можна на таких ресурсах:
на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла",
у мобільному застосунку КомКом,
- У чат-ботах: "Львівобленерго" у Viber та Telegram (для побутових споживачів),
- "Львівобленерго Бізнес" у Viber та Telegram (для юридичних споживачів).
Що сталось зі світлом у Львові?
Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств у місті залишилися без електропостачання частина лікарень та весь комунальний електротранспорт.
Там відключили тягові підстанції, що призвело до зупинки тролейбусів і обмеження руху трамваїв. Наразі для вирішення ситуації збільшили кількість автобусів.