Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

Что известно об изменениях ГПВ во Львове?

ЧАО "Львовоблэнерго" пересмотрело графики почасовых отключений света. Отмечается, что решение приняли в соответствии с требованиями Инструкции по составлению и применению ГПВ, а также с учетом изменений, внесенных Постановлением Кабмина №1744 от 24.12.2025 в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений,
– сообщили специалисты.

В компании отметили, что потребителей будут информировать о действующих очереди отключений через адресные сообщения в онлайн-сервисах.

Как узнать новые очереди ГПВ?

Как сообщили в ведомстве, отдельно проверить свою очередь отключений можно на таких ресурсах:

  • на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света",

  • в мобильном приложении КомКом,

  • В чат-ботах: "Львовоблэнерго" в Viber и Telegram (для бытовых потребителей),
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber и Telegram (для юридических потребителей).

Что произошло со светом во Львове?

  • Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, из-за решения Правительства об изменении подхода к определению критичности предприятий в городе остались без электроснабжения часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

  • Там отключили тяговые подстанции, что привело к остановке троллейбусов и ограничению движения трамваев. Сейчас для решения ситуации увеличили количество автобусов.