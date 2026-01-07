Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

Что известно об изменениях ГПВ во Львове?

ЧАО "Львовоблэнерго" пересмотрело графики почасовых отключений света. Отмечается, что решение приняли в соответствии с требованиями Инструкции по составлению и применению ГПВ, а также с учетом изменений, внесенных Постановлением Кабмина №1744 от 24.12.2025 в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений,

– сообщили специалисты.

В компании отметили, что потребителей будут информировать о действующих очереди отключений через адресные сообщения в онлайн-сервисах.

Как узнать новые очереди ГПВ?

Как сообщили в ведомстве, отдельно проверить свою очередь отключений можно на таких ресурсах:

на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света",

в мобильном приложении КомКом,

В чат-ботах: "Львовоблэнерго" в Viber и Telegram (для бытовых потребителей),

"Львовоблэнерго Бизнес" в Viber и Telegram (для юридических потребителей).

Что произошло со светом во Львове?