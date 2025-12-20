В Минэнерго назвали условия, при которых сократят графики отключений

Продолжительность графики отключений света по Украине сократят. Это удалось сделать благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника в эфире национального марафона.

Почему сократится продолжительность графиков отключений?

Николай Колесник объяснил, что в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры удалось дополнительно высвободить не менее 800 мегаватт электроэнергии для нужд потребителей.

Это позволит сократить продолжительность графиков отключений для бытовых потребителей и промышленности,

– отметил заместитель министра энергетики.

Он добавил, что граждане почувствуют высвобождение мощности только после того, как военные администрации и облэнерго выполнят все технические мероприятия.

Какая сейчас ситуация со светом в Украине?