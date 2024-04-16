Графики есть: в ДТЭК объяснили, как и когда могут выключать свет в Киеве

Россия не прекращает уничтожать важные объекты инфраструктуры в Украине. В частности, последние атаки привели к критическому состоянию энергосистемы. Сейчас в Киеве не применяются графики отключения света. Впрочем, они разработаны.

Генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь во время брифинга объяснил механизм применения графиков отключения света, передает 24 Канал. А также рассказал об определенных изменениях в формировании категорий.

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Как будут работать графики

По словам Бондаря, графики отключения света уже разработаны, и с ними можно ознакомиться на сайте ДТЭК или на официальной странице компании в Фейсбуке. Для этого в соответствующих полях необходимо указать улицу и номер дома.

Как и раньше, есть три категории: есть свет, нет и возможны отключения. Последняя необходима для понимания части энергоснабжения и возможности маневрирования с графиком.

Раньше было три группы потребителей, сейчас они разделены на шесть. Это для того, чтобы можно было учитывать текущую ситуацию, если будет ограничение мощности и понятно распределять для потребителей отключения,

– отметил гендиректор ДТЭК Киевские электросети.

Кроме этого, компания работает с "Киев Цифровой". Приложение будет оповещать потребителей за полчаса до отключения света и за полчаса до его восстановления.

Когда могут выключать свет

На данный момент в Киеве не применяются графики отключения электроснабжения. Но весенние атаки врага привели к критическому состоянию энергетических объектов. Поэтому в случае продолжения обстрелов, большого спроса на потребление энергии и с учетом вероятных повреждений сети, есть вероятность отключений.

Кроме этого есть несколько факторов, которые влияют на состояние энергосистемы. В частности, это погода.

"Из-за погоды сейчас нагрузки небольшие. Если энергии не будет хватать, то НЭК "Укрэнерго" будет давать команду по перераспределению. Если такая команда будет – появится информация на сайте", – добавил Бондарь.

В целом, по его словам, отопительный сезон в столице прошел без каких-либо аварийных или экстренных графиков отключений. Впрочем, было 4 крупные аварии. Одна из таких произошла в результате обстрела 2 января, когда 260 тысяч потребителей остались без электроснабжения. В течение четырех часов энергетики вернули свет.

Как правильно потреблять электроэнергию

Хотя сейчас графики отключений света не применяются, энергетики призывают к ее разумному потреблению. Так, наибольший пик приходится на период с 19:00 до 22:00 часов. Поэтому в это время не рекомендуется включать все мощные электроприборы одновременно.

Кроме этого, стоит заменить лампы на энергоэффективные, что также позволит экономно потреблять ресурсы.

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