Генеральний директор ДТЕК Київські електромережі Денис Бондар під час брифінгу пояснив механізм застосування графіків відключення світла, передає 24 Канал. А також розповів про певні зміни у формуванні категорій.

Дивіться також Є чотири фактори: у ДТЕК розповіли, за яких умов влітку вимикатимуть світло

Як працюватимуть графіки

За словами Бондаря, графіки відключення світла вже розроблені, і з ними можна ознайомитися на сайті ДТЕК або на офіційній сторінці компанії у Фейсбуці. Для цього у відповідних полях необхідно вказати вулицю та номер будинку.

Як і раніше, є три категорії: є світло, немає і можливі відключення. Остання необхідна для розуміння долі енергопостачання і можливості маневрування з графіком.

Раніше було три групи споживачів, зараз вони розділені на шість. Це для того, щоб можна було враховувати поточну ситуацію, якщо буде обмеження потужності і зрозуміло розподіляти для споживачів відключення,

– зазначив гендиректор ДТЕК Київські електромережі.

Крім цього, компанія працює із "Київ Цифровий". Додаток сповіщатиме споживачів за пів години до відключення світла і за пів години до його відновлення.

Коли можуть вимикати світло

Наразі у Києві не застосовуються графіки відключення електропостачання. Але весняні атаки ворога призвели до критичного стану енергетичних об'єктів. Тому у випадку продовження обстрілів, великого попиту на споживання енергії і з урахуванням ймовірних пошкоджень мережі, є імовірність відключень.

Крім цього є декілька факторів, які впливають на стан енергосистеми. Зокрема, це погода.

"Через погоду зараз навантаження невеликі. Якщо енергії не вистачатиме, то НЕК "Укренерго" даватиме команду щодо перерозподілу. Якщо така команда буде – з'явиться інформація на сайті", – додав Бондар.

Загалом, за його словами, опалювальний сезон у столиці пройшов без будь-яких аварійних чи екстрених графіків відключень. Утім, було 4 великі аварії. Одна з таких відбулася внаслідок обстрілу 2 січня, коли 260 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Протягом чотирьох годин енергетики повернули світло.

Як правильно споживати електроенергію

Хоч наразі графіки відключень світла не застосовуються, енергетики закликають до її розумного споживання. Так, найбільший пік припадає на період з 19:00 до 22:00 годин. Тому у цей час не рекомендується вмикати усі потужні електроприлади одночасно.

Крім цього, варто замінити лампи на енергоефективні, що також дозволить економно споживати ресурси.

Що відомо про стан української енергетики: останнє