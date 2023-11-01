Планируют ли применять графики и отключения света в ноябре: ответ Минэнерго

В Министерстве энергетики объяснили, будут ли людям выключать свет в течение ноября 2023 года. В частности там сообщили, что наши электростанции производят достаточно электричества, чтобы обеспечить потребности людей.

В министерстве опровергли заявление народного депутата о возможных отключениях света. Людей призывали прислушиваться только к официальной информации.

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Ждать ли людям отключений в ноябре

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины. Кроме того, в резерве находятся дополнительные мощности, которые запустят в работу, если будет больше потребления и потребности в электроэнергии.

В настоящее время ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины,

– заверили в министерстве.

Там объяснили, что данные о якобы отключении света – часть информационной войны со стороны России. Ведь после прошлого отопительного сезона данные о якобы отключении света пытались распространять различные псевдоэксперты, однако на самом деле свет людям не выключали ни в марте, ни в октябре.

В Минэнерго подчеркнули, что свет будут выключать исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и повреждений энергетического оборудования.

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Что этому предшествовало