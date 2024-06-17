Продолжительность отключений света уменьшится: в Кабмине готовят важное решение
Источник:НЭК "Укрэнерго"
Сейчас в Украине изменили методику применения графиков отключения света. Это поможет сделать их более равномерными.
Продолжительность отключений по регионам должна быть в основном сбалансированной. Эту методику испытают в действии уже с завтрашнего дня, 18 июня. Об этом рассказал председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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Способ применения графиков отключений изменили
Как пояснил Владимир Кудрицкий, в Украине изменят методику применения отключения электроэнергии, чтобы осуществлять отключение света равномерно и справедливо. При необходимости, ее будут корректировать.
Это не будет касаться прифронтовых территорий и областей, которые близки к границе с Россией или близки к линии боевого соприкосновения,
– уточнил он.
По его словам, там никаких ограничений электроснабжения, кроме собственно обстрелов и физического повреждения энергетической инфраструктуры, не планируют применять.
Продолжительность отключений изменят
В то же время советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что сейчас на завершающем этапе продолжается работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением.
По результатам этой работы вышеупомянутый перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно это позволит еще более равномерно лимиты электроэнергии,
– отметил он.
По его словам, с одной стороны это увеличит круг потребителей, которые будут зависеть от работы почасовых отключений. Однако с другой – уменьшит продолжительность отключения электроэнергии.
Украинский чиновник также добавил, что вероятно, окончательное решение по этому вопросу будет принято уже завтра, 18 июня.
Ситуация в энергосистеме Украины: последние новости
- Государственная инспекция энергетического надзора совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями осуществляют инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры.
- По результатам будет обновлен перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию. В последнее время в городах, где большое количество объектов критической инфраструктуры, больше отключений приходится именно на бытовых потребителей.
- В то же время до конца июля в украинской энергосистеме будет сложная ситуация. Поэтому графики отключения будут более жесткими и длительными. Поэтому, с 11:00 до 23:00 отключения света будут несколько большими, чем в остальное время суток.