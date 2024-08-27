Проблемы в энергетике на грани с кризисом: к чему готовиться украинцам зимой

Зима в Украине будет проблематичной. Могут быть кризисные ситуации, которые будут приводить к многодневным отключениям электроэнергии.

Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт Института энергетической стратегии Юрий Корольчук, подчеркнув, что ситуация будет зависеть, в том числе от того, как будут работать блоки АЭС, отремонтированные блоки ТЭС, гидроэлектростанции и будут ли повторные ракетные удары.

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Все энергообъекты Украины играют важную роль

Эксперт отметил, что высоковольтные подстанции Укрэнерго соединяют, эти подстанции играют очень важную роль, как и все энергетические объекты, даже маленькая Киевская ГЭС.

Вероятнее, что будет кризис и он будет определяться в первую очередь погодными условиями. Прошлая зима ввела нас в заблуждение, когда не было отключений и Укрэнерго также выходило и "показывало свои мышцы", говоря, что энергетики все отремонтировали,

– озвучил Корольчук.

По его словам, это было не совсем так, потому что просто теплая зима позволила подстанциям не выходить на полную мощность, ведь не было необходимости в этом.

Мы до определенной степени поверили, что все отремонтировали, но объективно говоря – нет, не было средств, оборудования. Провести полный объем работ невозможно было бы ни за 2023, ни за 2024 год, это занимает длительный период,

– пояснил эксперт.

Надо готовиться к длительным отключениям света

Корольчук призвал украинцев быть готовыми к тому, что электроэнергии не будет в лучшем случае 12 часов в сутки и это будут периоды активной жизни граждан: утренний, дневной, вечерний. Ночью электроэнергии будет больше.

Конечно, людей призывают свои активные действия переносить на ночное время, но это невозможно. Ситуация будет сложной, я сомневался, что прошлая зима будет теплой, это очень редко бывает, чтобы 2 сезона были такими теплыми, поэтому не думаю, что и 3 зима будет такой,

– прогнозирует эксперт.