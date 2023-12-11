Сюрприз, откуда не ожидали: в садике Хабаровска детям вручили грамоты с гербом Украины

Российские СМИ сообщают о необычной ситуации, которая произошла в одном из детских садов Хабаровска. Там детям в награду была выдана грамота с государственной символикой Украины.

Некоторые дошкольники получили грамоту с российским гербом, а родителей других ждал дома сюрприз. Они говорят, что сдадут эти награды обратно в учебное заведение.

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Курьезный инцидент в Хабаровске

По информации российских СМИ, в 137 детском саду Хабаровска на той неделе состоялись соревнования по пионерболу. За участие в игре детям вручили памятные грамоты, на которых был отчеканен герб Украины рядом с желто-голубой лентой.

Грамоту с "украинским следом" издали в Хабаровске / российские СМИ

Награда была заверена заведующей учебным заведением, поэтому она должна была обратить внимание на такую "ошибку".

Мой ребенок спросил: почему на одной грамоте да, а на другой нет? Я ответила, что это флаг другой страны, ошибся мужчина, это бывает. Мы не жаловались, но я сказала воспитателю об этом, она ответила – будем разбираться,

– рассказывает мать одного из детей.

Детям выдали грамоты с российской и украинской символикой вперемешку / российские СМИ

Женщина отметила, что она возмущена и намерена сдать памятную грамоту. Она отметила, что ей "такое не нужно".

Вручение украинских грамот детям: смотрите видео

В Томске дети стреляли в Байдена и Зеленского

Российская пропаганда активно пытается действовать на ум детей. В частности, в Томске россияне повесили на детском фестивале мишени с портретами президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джозефа Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тир организовали в одном из спортзалов, разместив фотографии на футбольные ворота.

На опубликованных в сети видео можно увидеть и услышать, как люди, не видные в кадре, стреляют шариками и пытаются попасть по портретам.