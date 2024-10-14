В Днепре возле школы нашли гранату
В Днепре возле одной из школ обнаружили гранату. В полиции информацию подтвердили.
Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии 24 Канала рассказала, что еще должны работать взрывотехники.
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Что известно о гранате в Днепре
Правоохранители рассказали Суспильному, что они работали на месте и изъяли корпус гранаты без запала.
Спасатели неоднократно призывали родителей рассказывать о гранатах детям и показать им, как они выглядят.
Спасатели призывают показывать, как выглядит граната / фото ГСЧС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объясняла, что стоит:
- спросить детей, знают ли они, что это, и на что похож этот предмет;
- выслушать ответы и рассказать, что предмет называется граната, потому что похожа на фрукт – гранат.
Только эта граната опасна для людей, ведь вместо ягодок у нее – механизм, что взрывается. Такие гранаты не растут на деревьях как плоды, но враг может приклеить их к стволам, спрятать среди травы, кустов в парках и лесах, на площадках или даже в бытовых предметах в тех городах, где велись боевые действия,
– рассказали в полиции.
Там призвали взрослых научить детей распознавать взрывоопасные предметы.
Главное правило минной безопасности: Не подходи! Не трогай! Звони 101!
– отметили в ГСЧС.
Кстати, полиция 14 октября сообщила, что проверяет объекты по которым поступили анонимные сообщения о заминировании. Ведь по регионам на электронные адреса поступили анонимные письма о заминировании зданий. В частности, их получили:
- органы государственной власти,
- местного самоуправления,
- другие объекты.
В полиции заявили, что не исключено, что так враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации.