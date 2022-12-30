В Днепре в мусорном баке нашли мешок с гранатами и минами, – Филатов

В одном из мусорных баков Днепра местные коммунальщики обнаружили "новогодний подарок" с гранатами. Мэр отметил, что за дело должна взяться Служба безопасности Украины.

Во время войны следует быть, как никогда, осторожными, поскольку часто случаются инциденты, когда люди взрываются на минах, гранатах и другой взрывчатке. О похожем инциденте, который произошел в Днепре, сообщил мэр Борис Филатов.

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"Новогодние подарки" в виде гранат

В сообщении Филатова говорится, что Днепр – это "удивительный" город, ведь здесь даже на Новый Год особые "подарки". Очевидно, что он писал это не без иронии.

Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок, гранат, мин и тротиловых шашек,

– констатировал чиновник.

Кроме того, он отметил, что полагается на СБУ. Силовики должны найти людей, которые выбросили оружие прямо в мусорку. Также Филатов опубликовал фотографии, подтверждающие его слова.

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Мэр пообещал, что представители коммунальных служб, которые обнаружили эти неприятные "подарки", получат почетные грамоты и премии за бдительность.

Однако все же следует сказать, что наиболее опасной с точки зрения минированиями являются деоккупированные территории нашего государства. Эксперты отмечают, что отступая, в частности, с правобережья Херсонской области, оккупанты оставили на этих территориях огромное количество взрывчатки, которая может в любой момент взорваться и травмировать людей. Поэтому населению в таких регионах следует быть особенно осторожными.



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