Границу Литвы перешло рекордное количество мигрантов из Беларуси

Через литовскую границу 1 августа перешло рекордное количество нелегальных мигрантов из Беларуси. С полуночи до 13 часов задержали 216 человек.

В случае, если поток нелегальных мигрантов не уменьшится, за 1 августа ожидают задержать 300 – 400 человек. До этого рекорд по количеству задержанных составлял 171 человека в сутки.

К теме В Литве нелегальные мигранты начали бунт: видео

Нелегальные мигранты обычно переходили границу ночью и в местах, где нет видеокамер, однако на данный момент они идут через все участки и в любое время суток, отметил представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис напрямую обвинил режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организации миграционной кризиса на границе между странами. По его словам, соответствующие события используют как средство давления на Евросоюз.

Миграционный кризис на границе между Литвой и Беларусью: коротко

После санкций Евросоюза из-за задержания самолета с Романом Протасевичем, Лукашенко сообщил, что Беларусь больше не будет останавливать потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой.

В течение июня 2021 года Литва сообщила, что незаконно пересечь границу Беларуси пытались 400 человек, в основном мигранты-нелегалы ​​родом из Сирии, Ирана и Ирака.

Уже 3 июля 2021 года из-за мигрантов из Беларуси Литва объявила чрезвычайную ситуацию.