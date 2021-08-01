Границу Литвы перешло рекордное количество мигрантов из Беларуси
Источник:Delfi
Через литовскую границу 1 августа перешло рекордное количество нелегальных мигрантов из Беларуси. С полуночи до 13 часов задержали 216 человек.
В случае, если поток нелегальных мигрантов не уменьшится, за 1 августа ожидают задержать 300 – 400 человек. До этого рекорд по количеству задержанных составлял 171 человека в сутки.
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Нелегальные мигранты обычно переходили границу ночью и в местах, где нет видеокамер, однако на данный момент они идут через все участки и в любое время суток, отметил представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис напрямую обвинил режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организации миграционной кризиса на границе между странами. По его словам, соответствующие события используют как средство давления на Евросоюз.Обратите внимание! 12 июля президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что страна не позволит режиму Беларуси использовать мигрантов в качестве политического оружия.
Миграционный кризис на границе между Литвой и Беларусью: коротко
- После санкций Евросоюза из-за задержания самолета с Романом Протасевичем, Лукашенко сообщил, что Беларусь больше не будет останавливать потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой.
- В течение июня 2021 года Литва сообщила, что незаконно пересечь границу Беларуси пытались 400 человек, в основном мигранты-нелегалы родом из Сирии, Ирана и Ирака.
- Уже 3 июля 2021 года из-за мигрантов из Беларуси Литва объявила чрезвычайную ситуацию.