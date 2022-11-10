ВСУ освободили бы Беларусь от Лукашенко за несколько дней, – эксперт об угрозе с севера

Если сравнить длинный потенциальный белорусский фронт, то вдоль государственной границы россияне и белорусы разместили до 10 батальоно-тактических групп – это не более 10 тысяч человек.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он также отметил, что, например, сейчас на правом берегу Херсона сейчас 25-30 тысяч человек. Это очень большая разница – Бахмут атакует сейчас примерно такое же количество войск, как находятся в Беларуси.

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Роман Свитан говорит, что речь идет о нескольких десятках километров вокруг Бахмута – а в атаке более 10 тысяч военных стоит напомнить, что там воюют ЧВК.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

"Такое количество войск на украинско-белорусской границе не свидетельствует нам о какой-либо военной проблеме, это свидетельствует об обратном — Беларусь полностью "обнажена", — добавляет военный.

Если сейчас украинское военно-политическое руководство решит освободить Беларусь от Лукашенко – на это уйдет несколько дней. На мой взгляд, то, что сейчас происходит в Беларуси – именно следствие того, что они понимают потенциал ВСУ,

– говорит Свитан.

По словам летчика-инструктора, освобождение Беларуси сократит протяженность фронта, ведь у нас с белорусами более длинная граница, чем у белорусов с россиянами.

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