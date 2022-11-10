Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він також зазначив, що, наприклад, зараз на правому березі Херсону зараз 25-30 тисяч людей. Це дуже велика різниця – Бахмут атакує зараз приблизно така сама кількість військ, що і перебувають в Білорусі.
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Роман Світан каже, що мовиться про кількадесят кілометрів навколо Бахмуту – а в атаці понад 10 тисяч військових, варто нагадати, що там воюють ПВК.
Повний стрім із Романом Світаном: дивіться відео
"Така кількість військ на українсько-білоруському кордоні не свідчить нам про якусь військову проблему, це свідчить про протилежне – Білорусь повністю "оголена", – додає військовий.
Якщо зараз українське військово-політичне керівництво вирішить звільнити Білорусь від Лукашенка – на це піде кілька днів. На мою думку, те, що зараз відбувається у Білорусі – саме наслідок того, що вони розуміють потенціал ЗСУ,
– каже Світан.
За словами льотчика-інструктора, звільнення Білорусі скоротить протяжність фронту, адже у нас із білорусами довший кордон, аніж у білорусів з росіянами.
Окупанти продовжують тримати напругу на кордоні з Білоруссю
- 10 жовтня стало відомо, що Лукашенко та Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ" на території Білорусі. Зокрема, до його складу, нібито здебільшого мали ввійти саме білоруські бійці. Втім, окупанти почали перекидати туди своїх військових.
- Пізніше у Генштабі ЗСУ зазначили, що ризик прориву кордону з Півночі поки що не підвищився.
- Військовий експерт Олег Жданов у коментарі 24 каналу зазначив, що ситуація може бути загрозливою для України, якщо чисельність військовослужбовців на території Білорусі значно збільшиться. Зокрема, якщо сягне 50 тисяч і більше. За офіційними даними, наразі на території Білорусі перебуває 5 000 російських бійців.
- Жданов зауважив, що українська розвідка оцінює перспективу створення угруповання на середину зими, – в січні – лютому.