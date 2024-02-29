Какая ситуация на польской границе сейчас: в ГПСУ назвали наиболее загруженные направления
Польские фермеры сейчас блокируют 6 пунктов пропуска из Украины. Из-за этого количество пропусков грузовых транспортных средств снизилось.
В то же время ситуация с блокированием границы до сих пор остается неизменной. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает 24 Канал.
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В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей
Представитель ГПСУ подчеркнул, что польские фермеры блокирования 6 пунктов пропуска затрудняют движение именно для грузовых транспортных средств. Это транспортные средства, которые идут как в сторону Украины, так и в Польшу.
По состоянию на утро сегодня совокупно на всех 6 направлениях в очереди находится где-то 2 200 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская и Ягодин,
– рассказал Демченко.
Он также сказал, что есть существенные снижение пересечений границы именно грузовиками. Особенно это ощутимо в направлении пункта пропуска Шегини.
"За минувшие сутки здесь границу пересекли где-то 35 грузовиков, 24 из которых шли в сторону Украины. Фактически это пропускали по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств проехало в сторону Польши, то есть еще меньше чем один грузовик в час", – отметил он.
Также, по словам Демченко, критически низкий показатель пересечения границы в направлении пункта пропуска Ягодин. Там за минувшие сутки в сторону Украины пересекло границу где-то 70 грузовиков.
Демченко отметил, что в направлении Ягодина польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые идут из Украины в сторону Польши. Поэтому за последние дни показатели пересечения там – низкие.
Демченко сказал, пускают ли гумгрузы в Украину
- Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко также объяснил, что ситуация с гуманитарными и военными грузами отличается от ситуации с грузовиками. Сейчас пограничники не фиксировали остановки всех необходимых для нашего государства грузов.
- Демченко заметил, что ему сложно оценить, насколько беспрепятственно гуманитарные и военные грузы могут проехать через места, где находятся польские фермеры. Но он подчеркнул, что из пункта пропуска в Украину такие грузы прибывают.
- В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о возможном полном закрытии границы Украины с Польшей. Однако торговый представитель Украины Тарас Качка опроверг заявления о переговорах Украины и Польши о закрытии границы.