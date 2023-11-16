Блокируют ли словацкие перевозчики границу с Украиной сейчас: в ГПСУ ответили

Перевозчики из Словакии пригрозили заблокировать границу, если не прекратится "транспортный безвиз" для нашего государства. В то же время никаких акций со стороны словацкой границы не проходит.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, у украинских пограничников пока нет информации о блокировании границы, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на словацкой границе с Украиной

Демченко подчеркнул, что сейчас больше всего пунктов пропуска Украина имеет на границе с Польшей. А на участках с другими странами таких пунктов гораздо меньше.

Спикер отметил, что сейчас со Словакией основной пункт пропуска "Ужгород". Там происходит перевозка грузов.

По состоянию на утро сегодня на территории Словакии в направлении Украины находились около 400 грузовиков, которые также ожидают возможности пересечения границы, но движение там происходит. О блокировке подъездных путей нам пока не известно,

– констатировал Демченко

Он напомнил, что когда польские перевозчики готовились к акции, информация поступала и от польских пограничников. В то же время у ГПСУ нет никакой информации от словацких коллег, что такая акция запланирована или готовится на какой-то день.

Что известно о возможном блокировании границы Словакией