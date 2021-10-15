На границе Армении и Азербайджана снова обстрелы: погиб военный

На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы. Из-за этого погиб один азербайджанский военный.

В Азербайджане сообщают, что военный погиб в результате выстрела снайпера. В Баку называют конфликт террористическим актом со стороны Армении.

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Азербайджан обратился к миротворцам

Новый конфликт между Арменией и Азербайджаном произошел на территории Нагорного Карабаха, где находятся миротворцы из России и Турции. Азербайджанская сторона обратилась в мониторинговый центр из-за инцидента.

Кроме того, в Баку называют новый конфликт нежеланием Армении соблюдать мирный договор и заявили, что будут отвечать на атаки.

Этот случай является очередным доказательством политики Армении по намеренному обострению ситуации в регионе, созданию препятствий для выполнения положений трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года и очернению деятельности российских миротворцев,

– заявили в Минобороны страны.

В Ереване пока не отреагировали на обвинения Азербайджана, который требует расследования действий Армении.

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