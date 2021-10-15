На границе Армении и Азербайджана снова обстрелы: погиб военный
Источник:Минобороны Азербайджана
На границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы. Из-за этого погиб один азербайджанский военный.
В Азербайджане сообщают, что военный погиб в результате выстрела снайпера. В Баку называют конфликт террористическим актом со стороны Армении.
Интересно Иран заявил, что во время войны в Карабахе туда попали террористы: в Азербайджане отреагировали
Азербайджан обратился к миротворцам
Новый конфликт между Арменией и Азербайджаном произошел на территории Нагорного Карабаха, где находятся миротворцы из России и Турции. Азербайджанская сторона обратилась в мониторинговый центр из-за инцидента.
Кроме того, в Баку называют новый конфликт нежеланием Армении соблюдать мирный договор и заявили, что будут отвечать на атаки.
Этот случай является очередным доказательством политики Армении по намеренному обострению ситуации в регионе, созданию препятствий для выполнения положений трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года и очернению деятельности российских миротворцев,
– заявили в Минобороны страны.
В Ереване пока не отреагировали на обвинения Азербайджана, который требует расследования действий Армении.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией: последние новости
- В августе 2021 года в Азербайджане суд вынес приговор двум армянским военным за якобы пытки азербайджанцев во время войны в Нагорном Карабахе в 1993 – 1994 годах.
- В том же месяце обе стороны обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта и вооруженных провокациях.
- 1 сентября Армения обвинила Азербайджан в убийстве военного. Стоит заметить, что в Ереване заявили, что солдата убил азербайджанский снайпер.