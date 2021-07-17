На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на встречку и сбил шлагбаум: видео
Источник:ГПСУ
В пункте пропуска "Выступовичи" на границе Украины с Беларусью произошел нестандартный случай. Пьяный водитель-дальнобойщик вызвал аварийную ситуацию.
Мужчина выехал на встречную полосу и сбил шлагбаум. Из-за этого на него составили аж 6 административных протоколов.
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Пограничники обнаружили, что водитель автоцистерны находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что действительно употреблял хмельное – уже после оформления пограничниками Беларуси.
Инцидент на границе с Беларусью: смотрите видео
Оформили аж 6 админпротоколов
Пограничники Житомирского отряда оформили на нарушителя документы по статьям о злостном неповиновении пограничному наряду и нарушении пограничного режима. Полиция открыла админпроизводства по статьям о нарушении ПДД с повреждением имущества, нетрезвом вождении, вождении без документов и мелком хулиганстве.
Другие случаи на границе
- В Харьковской области на пункте пропуска Гоптовка задержали пассажира автобуса. Он пытался перевезти в бороде запрещенное вещество. По его словам, это был каннабис.
- На Львовщине поляка-коллекционера на редкой "Волге" не пропустили через границу. Все потому, что мужчина не позаботился о наличии всех необходимых документов.
- Еще раньше львовские пограничники задержали 2 граждан Германии. Они незаконно пересекли границу из Польши, потому что были уверены, что Украина в Евросоюзе.