На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на встречку и сбил шлагбаум: видео

В пункте пропуска "Выступовичи" на границе Украины с Беларусью произошел нестандартный случай. Пьяный водитель-дальнобойщик вызвал аварийную ситуацию.

Мужчина выехал на встречную полосу и сбил шлагбаум. Из-за этого на него составили аж 6 административных протоколов.

Читайте также В Азовском море нарушители устроили гонки с пограничниками: видео

Пограничники обнаружили, что водитель автоцистерны находился в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что действительно употреблял хмельное – уже после оформления пограничниками Беларуси.

Инцидент на границе с Беларусью: смотрите видео

Оформили аж 6 админпротоколов

Пограничники Житомирского отряда оформили на нарушителя документы по статьям о злостном неповиновении пограничному наряду и нарушении пограничного режима. Полиция открыла админпроизводства по статьям о нарушении ПДД с повреждением имущества, нетрезвом вождении, вождении без документов и мелком хулиганстве.

Другие случаи на границе