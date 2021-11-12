На границе Польши и Беларуси находится до 15 тысяч мигрантов, – Данилов

На границе Польши и Беларуси находится до 15 тысяч мигрантов. Они прибывают в Минск как туристы.

Секретарь СНБО отметил, что такова информация наших разведданных. Об этом Алексей Даниев рассказал в эфире шоу 11 ноября.

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На польско-белорусской границе более 10 тысяч мигрантов

По нашим разведданным, уже 15 тысяч беженцев находятся на территории Беларуси. Более того, сейчас разворачивается кампания для того, чтобы их было как можно больше, для того, чтобы давить непосредственно на Евросоюз,

– рассказал секретарь СНБО.

Данилов объяснил, что они официально являются туристами и тут же уточнил: "Эти туристы прибывают из своих стран в Беларусь, понимая, что это за режим. Какие могут быть туристы в Беларуси? В таком объеме и в такое время года".

Секретарь СНБО рассказал, что на 14 ноября в Луцке запланировали большое совещание, где будет по меньшей мере 3 министра. Там будут "решать, как отвечать на вызовы".

Кстати, 11 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский срочно вылетел на Волынь, чтобы проверить готовность защиты украинской границы от искусственно созданного миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси.

Кратко о ситуации с беженцами на польско-белорусской границе