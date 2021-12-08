На границе Польши и Беларуси обнаружили еще одного погибшего

Тело мужчины нашли 7 декабря в лесу недалеко от Ольховки. У него был рюкзак и нигерийский паспорт. Нашли мертвого польские солдаты примерно в 9 км от белорусской границы.

В местной полиции пытаются установить личность погибшего. По словам правоохранителя Томаша Крупы, неизвестно, действительно ли погибший был гражданином Нигерии.

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Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники полиции из-за инцидента находятся под наблюдением прокурора.

. Пока официально не подтверждено, однако есть вероятность, что погибший – один из мигрантов, которые уже длительное время находятся на границе.

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Погибшие мигранты

По состоянию на октябрь 2021 года Польша заявляла, что за время кризиса обнаружила на границе тела 5 погибших беженцев.

Однако 8 ноября ситуация обострилась, ведь мигранты взялись силой прорывать границу. После этого жертв стало больше.

Начали гибнуть и дети. В частности, 18 ноября стало известно о смерти 1-летнего ребенка мигрантов.

Что известно о миграционном кризисе