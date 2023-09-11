Россия разместила 46 "Искандеров" у границы: в Воздушных силах оценили угрозу

Накануне стало известно, что по границе с Украиной россияне расставили 46 установок "Искандер". Обратим внимание, что они могут бить как крылатыми ракетами, так и баллистическими.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил угрозу, связанную с "Искандерами". Он обратил внимание на данные, которые раньше озвучивали в ГУР МО, но обо всем по очереди, пишет 24 Канал.

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Существует угроза не только "Искандеров"

Спикер заметил, что цифра в 46 "Искандеров" не так уж велика, если сравнивать с группировкой из 700 самолетов и вертолетов. Последние также расположены вокруг украинских границ и тоже несут большую угрозу.

Что касается "Искандера", то размещены они не на самих границах, а на определенной протяженности. Также их захватчики разместили на временно оккупированных территориях. Юрий Игнат напомнил, что линия фронта очень велика: от белорусской границы до южных регионов.

Поэтому, с учетом протяженности границы, 46 установок "Искандер" – не так уж много. Остается другой вопрос, имеют ли они чем бить по Украине. Собственно, Юрий Игнат вспомнил, что есть "Искандер-К" – крылатые и "Искандер-М" – баллистические ракеты.

Спикер Воздушных сил вспомнил подсчеты, ранее проводившиеся в ГУР МО. Они свидетельствуют о том, что врагу не удастся достаточным количеством ракет обеспечить эти установки. Юрий Игнат добавил, что Россия неоднократно обращалась в другие страны, чтобы ей помогли именно с баллистическими ракетами.

Что известно о запасах ракет в России

В конце августа в ГУР МО рассказали, что там у россиян с ракетами. Данными поделился заместитель начальника украинской разведки генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он отметил, что на тот момент у оккупантов было не менее 585 ракет. Речь идет о тех, которые могут бить на расстояние от 500 километров. То есть старые и опасные Х-22 не учитывали.

Баллистических и крылатых ракет "Искандер" у россиян около 270 единиц;

крылатых ракет "Калибр" – около 140;

Х-101/Х-555/Х-55 – около 100 ракет;

а вот аэробалистических "Кинжалов" – около 75 ракет.

В то же время следует понимать, что россияне продолжают выпускать ракеты. Кроме того, собирают дроны-камикадзе, которыми ежедневно атакуют Украину. Так что угроза никуда не исчезла. Раздается воздушная тревога – отправляйтесь к укрытию и оставайтесь там до отбоя, чтобы сохранить себе жизнь.