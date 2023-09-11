В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив загрозу, пов'язану з "Іскандерами". Він звернув увагу на дані, які раніше озвучували у ГУР МО, але про все по черзі, пише 24 Канал.

Читайте також Ворог економить ракетний потенціал: що потужно використовує натомість

Існує загроза не лише "Іскандерів"

Спікер зауважив, що цифра у 46 "Іскандерів" не така вже й велика, якщо порівнювати з угрупованням з 700 літаків і вертольотів. Останні також розташовані довкола українських кордонів і теж несуть неабияку загрозу.

Що стосується "Іскандер", то розміщені вони не на самих кордонах, а на певній протяжності. Також їх загарбники розмістили на тимчасово окупованих територіях. Юрій Ігнат нагадав, що лінія фронту дуже велика: від білоруського кордону до південних регіонів.

Тож, з урахуванням протяжності кордону, 46 установок "Іскандер" – не так уже й багато. Залишається інше питання, чи мають вони чим бити по Україні. Власне, Юрій Ігнат пригадав, що є "Іскандер-К" – крилаті та "Іскандер-М" – балістичні ракети.

Речник Повітряних сил пригадав підрахунки, які раніше проводили у ГУР МО. Вони свідчать про те, що ворогові не вдасться достатньою кількістю ракет забезпечити ці установки. Юрій Ігнат додав, що Росія неодноразово зверталася до інших країн, щоб їй допомогли саме з балістичними ракетами.

Що відомо про запаси ракет у Росії

Наприкінці серпня у ГУР МО розповіли, що там у росіян з ракетами. Даними поділився заступник начальника української розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що на той момент в окупантів було щонайменше 585 ракет. Мовиться про ті, які можуть бити на відстань від 500 кілометрів. Себто старі та небезпечні Х-22 не враховували.

Балістичних і крилатих ракет "Іскандер" у росіян близько 270 одиниць;

крилатих ракет "Калібр" – близько 140;

Х-101/Х-555/Х-55 – близько 100 ракет;

а от аеробалістичних "Кинджалів" – близько 75 ракет.

Водночас слід розуміти, що росіяни продовжують випускати ракети. Крім того, збирають дрони-камікадзе, якими щоденно атакують Україну. Тож, загроза нікуди не зникла. Лунає повітряна тривога – вирушайте до укриття і залишайтеся там до відбою, щоб зберегти собі життя.