Границы ЕС должны быть закрыты для россиян: почему Эстония выступила с мощным призывом

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна подаст предложение на рассмотрение государствам-членам ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам из-за войны против Украины. Об этом он рассказал в интервью сайту 24 канала.

"Дети гибнут от ракет страны-агрессора"

Эстония стала первой страной в мире, признавшей действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства рф геноцидом украинского народа. По словам Рейнсалу, цена агрессии для россии должна расти. В частности, МИД Эстонии предложит Европейскому Союзу запретить выдачу туристических виз россиянам.

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С таким же заявлением выступила также премьер Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что нужно прекратить выдавать туристические визы россиянам, поскольку "посещение Европы – это привилегия, а не право человека".

Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что в Украине гибнут дети от ракет страны-агрессора. В то же время туристы из россии, граждане государства-агрессора, совершающего геноцид на территории Украины, идут смотреть Лувр или другие туристические места.

Это неправильно, границы ЕС должны быть закрыты для граждан рф,

– сказал он.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Чиновник добавил, что ответственность лежит и на российском населении. Ведь они – граждане страны, которая совершает сейчас геноцид.

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