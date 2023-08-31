Он был "мотором" в разных министерствах, – военный эксперт оценил преемника Уоллеса

В Великобритании новый министр обороны – Грант Шеппс. Но он – опытный бюрократ, работавший на ведущих должностях в по меньшей мере в 5 министерствах, а также в предшествующих правительствах.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что Шеппс знает политику государства. К слову, его предшественник Бен Уоллес возглавлял министерство обороны Великобритании при трех премьерах.

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"Очевидно, что он (Грант Шеппс – 24 Канал) был "мотором" в разных министерствах для реализации этой политики. Он полностью разделяет все ценности, которые касаются, в частности, и Украины", – подчеркнул Кузан.

Уникальный прецедент

Глава Украинского центра безопасности отметил, что не стоит волноваться из-за перестановки в правящей Консервативной партии Великобритании.

Мол, даже если бы выборы были завтра, изменилась бы политическая сила, и Лейбористская партия сформировала бы новый политический кабинет, то ее публичная декларация все равно направлена на поддержку Украины.

Есть в Великобритании довольно уникальный прецедент – такой пример для других стран – что означает постоянная национальная политика в отношении России, Украины, российской агрессии. Поэтому, это очень хорошо,

– отметил Сергей Кузан.

Он добавил, что редко в странах континентальной Европы все действующие лидеры государства имеют одинаковый взгляд и позицию. Тогда Украине не нужно волноваться, что какие-то агенты влияния России или люди с изоляционистскими настроениями придут к власти и изменят политику.

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Новый министр обороны Великобритании и его поддержка Украины