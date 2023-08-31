Он был "мотором" в разных министерствах, – военный эксперт оценил преемника Уоллеса
В Великобритании новый министр обороны – Грант Шеппс. Но он – опытный бюрократ, работавший на ведущих должностях в по меньшей мере в 5 министерствах, а также в предшествующих правительствах.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что Шеппс знает политику государства. К слову, его предшественник Бен Уоллес возглавлял министерство обороны Великобритании при трех премьерах.
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"Очевидно, что он (Грант Шеппс – 24 Канал) был "мотором" в разных министерствах для реализации этой политики. Он полностью разделяет все ценности, которые касаются, в частности, и Украины", – подчеркнул Кузан.
Уникальный прецедент
Глава Украинского центра безопасности отметил, что не стоит волноваться из-за перестановки в правящей Консервативной партии Великобритании.
Мол, даже если бы выборы были завтра, изменилась бы политическая сила, и Лейбористская партия сформировала бы новый политический кабинет, то ее публичная декларация все равно направлена на поддержку Украины.
Есть в Великобритании довольно уникальный прецедент – такой пример для других стран – что означает постоянная национальная политика в отношении России, Украины, российской агрессии. Поэтому, это очень хорошо,
– отметил Сергей Кузан.
Он добавил, что редко в странах континентальной Европы все действующие лидеры государства имеют одинаковый взгляд и позицию. Тогда Украине не нужно волноваться, что какие-то агенты влияния России или люди с изоляционистскими настроениями придут к власти и изменят политику.
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Новый министр обороны Великобритании и его поддержка Украины
- Новым главой оборонного ведомства страны стал Грант Шеппс. Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в войне с Россией.
- Ранее Грант Шеппс являлся министром энергетики и углеродной нейтральности страны. 54-летний политик также являлся министром транспорта, министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Занимал и должность главы министерства внутренних дел Великобритании.
- В преддверии своего назначения – 25 августа 2023 года – Шеппс посетил Киев. Кроме того, в сети политик сообщал, что весной 2022 года он разместил у себя дома семью беженцев из Украины.