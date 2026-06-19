"Не идите на эту бессмысленную войну": гражданин Таджикистана впервые сдался в плен ВСУ

Гражданин Таджикистана, который много лет работал в России, а затем оказался на фронте, сдался в плен в рамках украинского государственного проекта "Хочу жить".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как гражданин Таджикистана попал в плен?

В ГУР рассказали, что гражданин Таджикистана оказался на фронте после задержания и угроз депортацией: чтобы избежать высылки, он подписал контракт с российской армией, о чем позже горько пожалел.

После двух недель выживания без еды и воды военный вместе с товарищем обратился в проект "Хочу жить".

В рамках совместной операции ГУР МО Украины и Третьего армейского корпуса обоих военнослужащих успешно эвакуировали,

– говорится в сообщении.

По словам представителей разведки, операторы БПЛА 66-й отдельной механизированной бригады сопровождали военных во время выхода и обеспечивали их водой, едой и средствами связи.

В настоящее время бывший российский военнослужащий находится в безопасности в статусе военнопленного под защитой Женевских конвенций.

Он также обратился к другим мигрантам в России.

Ни при каких обстоятельствах не подписывайте контракт с российской армией. Это билет в один конец. Возвращайтесь домой, работайте и берегите свою жизнь. Не идите на эту бессмысленную войну,

– сказал пленный.

К слову, 18 июня в СМИ также появилась информация, что в украинский плен якобы попал Антон Милаев — его называют правнуком бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. По информации источников, Милаев якобы служил сапером и перестал выходить на связь с семьёй ещё в ноябре 2025 года.