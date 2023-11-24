В Хмельницкой области женщина обокрала 5 магазинов за два часа
Источник:Полиция Хмельницкой области
В Хмельницкой области 44-летняя гражданка за 2 часа обворовала пять магазинов. Перед этим она "гастролировала" в Ровенской области, где также прибегала к воровству.
Полиция сообщила гражданке о подозрении. Ей грозит несколько лет тюрьмы.
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Что известно о деле с "гастролеркой"
Правоохранители рассказали, что 44-летняя гражданка в Нетишине Хмельницкой области в октябре в течение двух часов обокрала 5 магазинов.
Сообщения о воровстве из бытовых магазинов Нетешина поступили в полицию почти одновременно. Во время просмотра камер наблюдения правоохранители выяснили, что преступления совершил один человек. Подозреваемая похищала товары общего пользования прямо с прилавков. После совершенного незаметно покидала помещение магазинов,
– заявили правоохранители.
Они выяснили, что задержанная совершила ряд аналогичных преступлений в соседней Ровенской области.
Следователи Шепетовского райуправления полиции объявили злоумышленнице подозрение по статье о краже, совершенное повторно в условиях военного положения. Если вину обвиняемой докажут, то женщине грозит 5 – 8 лет тюрьмы.
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