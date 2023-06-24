Гражданская война в России официально началась, – ЧВК "Вагнера"

В России главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин решил поднять мятеж против Кремля. Собственно, так началась гражданская война во вражеском государстве.

В пятницу вечером, 23 июня, лидер террористов заявил, что пойдет со своими наемниками в Москву, чтобы сменить военное руководство государства. Утром следующего дня, около 11:30 в пресс-службе ЧВК официально признали, что началась гражданская война, – информирует 24 Канал.

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Официально: в России – гражданская война

В Кремле, по всей видимости, не могут не паниковать, однако не спешат объявлять войну банде Пригожина. Единственное, действительно на территории Москвы ввели "режим антитеррористической операции".

В Воронежской области атакована одна из колонн ЧВК "Вагнер". Также работает авиация, используют чугун. Гражданская война официально началась,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении ниже указано, что вагнеровцы сбили вертолет России, который пытался их обстреливать.



ЧВК "Вагнера" сбила летательный аппарат России / фото пресс-службы компании

На самом деле для многих то, что происходит сейчас в России, – не новость хотя бы потому, что это было очевидным. Итак, если сперва выпускать десятки тысяч зэков из тюрем, давать им оружие, то потом какой смысл удивляться тому, что они намерены совершать военный переворот?

К тому же, о конфликте между Пригожиным и главой минобороны России Сергеем Шойгу не один месяц говорили, в частности, международные аналитики. Вполне было предсказуемо, во что оно выльется.

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