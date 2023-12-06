"Может быть значительно выше": в ООН подтвердили количество погибших в результате российской агрессии

В Женеве прошла пресс-конференция накануне Дня прав человека. Глава управления ООН по правам человека рассказал о подтвержденных потерях гражданского населения в Украине.

Во время вступительной речи Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал о ситуации в странах, находящихся в кризисном состоянии. Он также отметил большие потери украинцев с момента полномасштабного российского вторжения.

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Потери гражданского населения

В Украине подтверждено более 10 тысяч убитых мирных жителей после вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Фактическое количество погибших может быть значительно выше,

– отметил Тюрк.

Он также обратил внимание на положение украинцев, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях. По его словам, они сталкиваются с ужасающими ограничениями своих основных прав и свобод.

Фолькер Тюрк также отметил, что война России против Украины должна быть закончена как можно быстрее.

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