"Может быть значительно выше": в ООН подтвердили количество погибших в результате российской агрессии
Источник:United Nations
В Женеве прошла пресс-конференция накануне Дня прав человека. Глава управления ООН по правам человека рассказал о подтвержденных потерях гражданского населения в Украине.
Во время вступительной речи Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал о ситуации в странах, находящихся в кризисном состоянии. Он также отметил большие потери украинцев с момента полномасштабного российского вторжения.
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Потери гражданского населения
В Украине подтверждено более 10 тысяч убитых мирных жителей после вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Фактическое количество погибших может быть значительно выше,
– отметил Тюрк.
Он также обратил внимание на положение украинцев, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях. По его словам, они сталкиваются с ужасающими ограничениями своих основных прав и свобод.
Фолькер Тюрк также отметил, что война России против Украины должна быть закончена как можно быстрее.
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