Россиянам, вероятно, запретили пользоваться Крымским мостом: что могли задумать в Кремле

В России распространяют информацию, что гражданским якобы запретили ездить по Крымскому мосту до 10 мая 2025 года. В качестве альтернативы, россиянам предложили передвигаться временно оккупированными территориями Украины. Таким образом Кремль обостряет ситуацию, готовясь к чему-то.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что россияне периодически вводят режимы ограниченного передвижения по Крымскому мосту. Они боятся, что Украина нанесет комплексный удар по этому объекту.

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Хотят уберечь Крымский мост

Николай Маломуж отметил, что в России разведка и ФСБ всегда ориентированы на то, чтобы постоянно быть в состоянии подготовки, к любым угрозам. Таким образом оккупанты нагнетают ситуацию, часто преувеличивая ее.

"Они под любую дату, а особенно перед 9 мая или Пасхой считают, что мы (Украина – 24 Канал) готовимся бить, например, по Кремлю, Санкт-Петербургу или Крымскому мосту", – сказал он.

Все для того, чтобы повысить уровень опасности и запугать собственное население, мол, наше государство якобы готовит террористический акт против мирного населения.

Это блеф, еще одна модель информационной войны, чтобы показать, что Украина якобы только хочет убийств гражданских россиян, хотя на самом деле Россия это совершает каждый день против украинцев,

– объяснил бывший руководитель Службы внешней разведки.

Оккупанты прикрываются подобными нарративами, но осуществляют почти каждый день теракты на территории Украины. Россияне на это никак не реагируют, однако когда говорится об угрозе со стороны Сил обороны, то они подают все так, будто наше государство агрессор.

Таким образом российские спецслужбы пытаются создавать иллюзию каких-то угроз.

Интересно, что бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес отметил, что изоляция Крыма является решающим шагом в войне, и для этого Украина должна вывести из строя Крымский мост. Он предполагает, что такая атака может произойти, как только ВСУ будут к этому готовы, ведь успешное уничтожение моста будет иметь большое стратегическое значение.