Зеленский предлагает лишать гражданства за терроризм и участие в войне на стороне России
8 августа 2024, 05:01Читати новину українською
Владимир Зеленский инициировал проект закона, который предусматривает изменения в обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Среди прочего документ предусматривает, что гражданство будут терять за терроризм и участие в войне на стороне России.
Проект закона №11469 предусматривает, при каких условиях у гражданина Украины будут забирать гражданство. Президент внес документ 7 августа 2024 года.
Смотрите также Зеленский подписал закон о ритуале захоронения на Национальном военном кладбище
За что могут лишать гражданства Украины
В документе говорится, что лишать гражданства Украины могут при условии:
- добровольного приобретения гражданином Украины гражданства-агрессора или государства-оккупанта, или гражданства государства, включенного в перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия;
- использование совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины иностранного паспорта, если это приводит к угрозам национальной безопасности или национальным интересам Украины;
- приобретение лицом гражданства Украины вследствие предоставления ложных сведений, поддельных документов, а также сокрытие лицом любого существенного факта, из-за которого он не смог бы получить гражданство;
- нарушение обязательства прекратить иностранное гражданство или невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;
- установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение теракта;
- участия в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства-агрессора или государства-оккупанта, или государства, которое находится в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствует осуществлению вооруженной агрессии против Украины.
Стоит заметить, что Владимир Зеленский предложил также разрешить двойное гражданство некоторым категориям. Подробнее читайте по ссылке.