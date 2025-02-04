Советник Зеленского анонсировал важные новости о гражданстве иностранцев в ВСУ

Иностранцы, которые защищают Украину, могут получить упрощенную процедуру получения гражданства. Советник президента Украины анонсировал, что на этой неделе ожидаются первые новости по этой инициативе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Литвина. Власть уже изучает потребность в предоставлении гражданства иностранцам, которые воюют за Украину.

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Гражданство для воинов-иностранцев

Уже на этой неделе могут появиться первые новости о необходимости в предоставлении украинского гражданства иностранцам, которые воюют в рядах Сил обороны Украины.

О необходимости в предоставлении гражданства воинам – выясняют, какая конкретно потребность вообще. На этой неделе могут быть первые новости,

– написал он.

Вопрос получения украинского паспорта для иностранцев, которые защищают страну от российской агрессии, неоднократно поднимался на уровне власти.

Так, 9 мая 2024 года народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9585 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют на стороне Украины.

Документ предусматривает предоставление разрешения на иммиграцию или гражданства для тех, у кого закончился срок действия паспорта.

Впоследствии, 20 августа 2024 года, парламент поддержал этот законопроект в целом, а 26 октября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства заключать контракт на службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, 3 февраля 2025 года глава государства подписал закон, который упрощает приобретение гражданства для жен или мужей военнослужащих ВСУ.

Ожидается, что в ближайшее время власти сообщат о новых решениях о предоставлении гражданства тем, кто воюет за Украину.