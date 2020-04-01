Гражданство ЕС: как получить и какие процедуры
Украинцы находятся на десятом месте по количеству полученных европейских паспортов. Более половины из них становятся гражданами Германии, Польши и Италии. В этой статье мы расскажем чем отличаются процедуры получения гражданства в странах ЕС.
По данным Евростата, в 2018 году более 15 тысяч украинцев получили гражданство стран, входящих в Европейский союз.
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Каждая страна ЕС имеет собственное законодательство и способы приобретения гражданства в них отличаются. Однако можно выделить общие черты, присущие законодательству каждого из государств. Так, почти в любой стране Евросоюза можно получить статус гражданина так:
- Репатриация. Речь идет о получении гражданства по происхождению (например, при наличии немецких корней) или в случае, если предки в прошлом были гражданами страны.
- Натурализация. Самый распространенный вариант. В таком случае гражданство предоставляется после длительного проживания в стране. Как правило, срок проживания занимает совокупно до 12 лет. Основанием для переезда может стать, например, вступление в брак или трудоустройство.
- Статус беженца. Предполагает, что в отношении заявителя существует угроза преследований в родной стране, на основании чего ему предоставляется статус беженца и вид на жительство.
Условия получения гражданства страны ЕС
В большинстве случаев требования законодательства о гражданстве в случае его приобретения иностранцами одни и те же. Обычно в число таких условиях входят:
- непрерывность проживания в течение определенного срока на основании вида на жительство;
- законопослушность – иностранец обязан доказать отсутствие привлечений к ответственности за последние, как правило, 5 лет
- наличие работы или других источников получения средств для собственного содержания;
- наличие права собственности или пользования жилого помещения;
- подтверждение знания государственного языка на уровне, достаточном для бытового общения;
- подтверждение знания основ законодательства, истории, государственного устройства и традиций.
Флаг Германии / Фото: wikipedia.org
Срок непрерывного проживания – основное условие получения гражданства. Каждое государство устанавливает свой срок. В Германии он составляет восемь лет, а в Польше и Италии – десять лет. Но существуют законные варианты сократить срок, пишут на migrant.biz.ua
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К примеру, заключение брака позволит сократить срок обязательного проживания – обычно до трех лет. Некоторые страны предоставляют паспорта через полгода при покупке недвижимости.
Стоимость получения гражданства
Если проходить всю процедуру натурализации без сокращения сроков, единственные расходы, которые официально понесет мигрант – это госпошлина. Например, в Польше она составит всего 219 злотых, в Финляндии – 440 евро, а в Испании – 101 евро.
Если пойти по ускоренной процедуре, расходы будут значительнее:
- например, для получения паспорта в упрощенном порядке на Кипре потребуется 2 млн евро;
- для получения вида на жительство в Испании минимальный размер инвестиций должен составить 500 тысяч евро;
- в Латвии эта сумма составит 250 тысяч евро + все сопутствующие расходы и пошлины.
В какой из стран ЕС гражданство оформить проще всего
Быстрее всего оформить гражданство можно на Кипре: достаточно вложить в кипрскую недвижимость 2 миллиона евро и паспорт европейской страны гарантирован.
Есть и более бюджетные предложения. Например, для получения мальтийского паспорта необходимо внести в Национальный фонд социального развития 650 тысяч евро или купить недвижимость за 350 тысяч евро и владеть ею не менее 5 лет или вложить в государственные облигации минимум 150 тысяч евро.
Центр Варшавы / Фото: wikipedia.org
Похожие предложения делает и Испания: здесь можно купить недвижимость за 500 тысяч евро и получить вид на жительство, что, однако, не дает автоматического права на гражданство.
Похожие программы есть у Латвии, Португалии, Греции и других стран. Но быстрее, проще и дешевле получить гражданство Болгарии. Действующая программа позволяет иностранцам вкладывать суммы не менее 2 миллионов левов (1 миллион евро) и уже через год после его получения оформлять болгарский паспорт.
Где в ЕС допускается множественное гражданство
Стоит отметить, что двойное и второе гражданство – понятия разные. Так, двойное предполагает наличие между странами международного договора о взаимном признании гражданств. Второе гражданство предусматривает возможность лица оформить паспорт иностранного государства, но каждое из государств его гражданской принадлежности будет воспринимать его как своего собственного гражданина.
Двойное/второе гражданство в Европе распространено довольно широко. Из 28 стран Европейского союза только 6 полностью или частично отрицают возможность приобретения множественного гражданства своими гражданами.
При этом из оставшихся 22 стран многие устанавливают особые условия для двойного гражданства – большинство из них каких-то международных договоров не заключали.
Не все страны Европы с двойным гражданством смогут стать второй родиной для украинцев. Даже по закону, признавая бипатризм как явление, одним из обязательных условий предоставления паспорта, они выдвигают отказ от имеющегося гражданства. Яркий пример – Германия, Хорватия и Словения.
Большинство же других стран, например, Чехия, Кипр или Польша, охотно привлекают новых граждан. Граждане Украины, если они выступают как инвесторы, не являются исключением.
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