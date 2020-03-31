Европа приближается к пику пандемии коронавируса: ситуация идет к улучшению – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом в Европе находится на своем пике. Поэтому в ближайшее время можно ожидать стабилизации вспышки COVID-19.
В организации привели аргумент, что Италия хотя и является наиболее инфицированным регионом Европы, но здесь за последние две недели зафиксировали наименьшее количество случаев заражения, передает Bloomberg.
Советуем ознакомиться Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Италия и Испания – страны, в которых количество зараженных коронавирусной инфекцией является наибольшим в регионе. Сейчас страны приближаются к пику заболеваемости, и он станет следствием инфицирования двухнедельной давности,
– отметил представитель ВОЗ Майк Райан.
В то же время он призвал страны найти и изолировать инфицированных лиц. По его убеждению, коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому странам следует сфокусироваться на том, что является стратегией – на карантинных ограничениях.
К теме Мир на карантине: список ограничений и штрафов за заграницей
Где в Европе самая сложная ситуация с коронавирусом
- В Италии зафиксировали более 100 тысяч больных коронавирусом. К сожалению, 11 тысяч 591 человек умер. Накануне количество новых инфицированных здесь уменьшилось почти вдвое.
Италия является второй после США по количеству инфицированных в мире и первой по числу смертей.
- В Испании более 94 тысяч человек инфицировались коронавирусом. К сожалению, более 8 тысяч из них умерли. Испания сейчас занимает второе место по количеству жертв коронавирус в мире после Италии.
- На третьем месте в Европе по количеству смертей от коронавирус идет Франция. Здесь умерли более 3,5 тысяч человек. В целом в стране зафиксировали более 52 тысяч случаев заражения.
- На четвертом месте – Великобритания. Здесь зарегистрировали более 1,7 смертей от COVID-19. На коронавирус заболели более 25 тысяч британцев.
- Не лучше ситуация и в Нидерландах – более 12,5 тысяч больных и более 1 тысячи смертей.
- Самая младшая жертва кронавируса в Еропе – 12-летняя девочка. Трагедия произошла в Бельгии. По состоянию на 31 марта в стране уже зафиксировали 12 775 случаев COVID-19 705 смертей.
Обратите внимание! Всего в мире от коронавирус умерли более 40 тысяч человек, а заболели на него более 846 тысяч. Коронавирус зафиксировали в 22 странах и на двух круизных кораблях: Diamond Princess, который пришвартовался у берегов Японии, и американо-нидерландском MS Zaandam.
Читайте также
-
Трудно говорить о коррупции, когда со всех сторон репрессии, – Лерос о молчании "слуг народа"31 марта , 20:44
-
Мошенничество в боксах: что нужно знать, когда проходишь сертификацию или техосмотр автомобиля31 марта , 20:17
-
Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд31 марта , 18:01
-
Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом31 марта , 23:53
-
Новости о коронавирусе 31 марта: в мире свыше 850 000 случаев, карантин могут продлитьсегодня , 00:25
-
ГБР открыло дело против Нефедова, – СМИ31 марта , 23:28