Европа приближается к пику пандемии коронавируса: ситуация идет к улучшению – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом в Европе находится на своем пике. Поэтому в ближайшее время можно ожидать стабилизации вспышки COVID-19.

В организации привели аргумент, что Италия хотя и является наиболее инфицированным регионом Европы, но здесь за последние две недели зафиксировали наименьшее количество случаев заражения, передает Bloomberg.

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Италия и Испания – страны, в которых количество зараженных коронавирусной инфекцией является наибольшим в регионе. Сейчас страны приближаются к пику заболеваемости, и он станет следствием инфицирования двухнедельной давности,

– отметил представитель ВОЗ Майк Райан.

В то же время он призвал страны найти и изолировать инфицированных лиц. По его убеждению, коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому странам следует сфокусироваться на том, что является стратегией – на карантинных ограничениях.

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Где в Европе самая сложная ситуация с коронавирусом

В Италии зафиксировали более 100 тысяч больных коронавирусом. К сожалению, 11 тысяч 591 человек умер . Накануне количество новых инфицированных здесь уменьшилось почти вдвое.

Италия является второй после США по количеству инфицированных в мире и первой по числу смертей.



коронавирусом. К сожалению, . Накануне количество новых инфицированных здесь уменьшилось почти вдвое. Италия является второй после США по количеству инфицированных в мире и первой по числу смертей. В Испании более 94 тысяч человек инфицировались коронавирусом. К сожалению, более 8 тысяч из них умерли. Испания сейчас занимает второе место по количеству жертв коронавирус в мире после Италии.

На третьем месте в Европе по количеству смертей от коронавирус идет Франция. Здесь умерли более 3,5 тысяч человек. В целом в стране зафиксировали более 52 тысяч случаев заражения.



На четвертом месте – Великобритания. Здесь зарегистрировали более 1,7 смертей от COVID-19. На коронавирус заболели более 25 тысяч британцев.



Не лучше ситуация и в Нидерландах – более 12,5 тысяч больных и более 1 тысячи смертей.



Самая младшая жертва кронавируса в Еропе – 12-летняя девочка. Трагедия произошла в Бельгии. По состоянию на 31 марта в стране уже зафиксировали 12 775 случаев COVID-19 705 смертей.

Обратите внимание! Всего в мире от коронавирус умерли более 40 тысяч человек, а заболели на него более 846 тысяч. Коронавирус зафиксировали в 22 странах и на двух круизных кораблях: Diamond Princess, который пришвартовался у берегов Японии, и американо-нидерландском MS Zaandam.